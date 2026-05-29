Conférence participative, Musée national de l’éducation, Rouen

Conférence participative Samedi 19 septembre, 15h00 Musée national de l’éducation Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le regard porté sur « enfance et alcool » a considérablement évolué, comme le montre l’exposition Enfants et alcools : normes, éducation, prévention du Munaé. Fini le temps de la gnôle dans le biberon ou de la pub pour des liqueurs à l’école ! Parler d’alcool aux petits et sensibiliser les ados restent des missions délicates pour beaucoup d’adultes.

À l’occasion de l’exposition du musée, Guylaine Benech, sociologue et autrice du manuel de prévention positive « Sa première cuite », anime une conférence participative pour nous aider à aborder ce sujet avec nos enfants de manière équilibrée, de la petite enfance à l’âge adulte. Précédée d’une courte visite de l’exposition, cette conférence s’adresse aux parents, aux familles mais aussi à tout adulte encadrant des jeunes.

Musée national de l’éducation 185 Rue Eau de Robec, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235076661 https://hwww.reseau-canope.fr/musee/ [{« type »: « email », « value »: « munae-reservation@reseau-canope.fr »}, {« owner »: {« uid »: 6229160, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-29T13:57:14.930Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « munae-reservation@reseau-canope.fr », « response »: {« passId »: 414943457, « isPending »: false, « addressId »: 18317}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-29T13:57:14.612Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2343235, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-29T13:57:14.733Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 463657011, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-29T13:57:14.930Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/414943457 »}] Construit à l’angle des rues Eau-de-Robec et du Ruissel, cette maison de riche drapier date vraisemblablement du dernier quart du XVe siècle. Elle comporte deux étages en encorbellement soutenus par de puissants poteaux et un vaste comble en surcroît éclairé par des lucarnes. Elle est caractérisée par un essentage en ardoises diversement taillées sur les colombages en pan de bois et sur le pignon de la façade ouest à ferme débordante portée par des doubles pigeâtres. Au début du XIXe siècle cet édifice est devenu la maison des mariages parce qu’il s’y consacre nombre d’unions plus ou moins légitimes et plus ou moins éphémères. Après restauration, elle devient en 1984 Musée national de l’Education.

Le regard porté sur « enfance et alcool » a considérablement évolué, comme le montre l’exposition _Enfants et alcools : normes, éducation, prévention_ du Munaé. Fini le temps de la gnôle dans le ou à…

couverture du livre « Sa première cuite » © Guylaine Benech et Mai-liên Nguyen Duy 2024