Conférence « Patrimoine en danger à Chambéry », Maison de quartier Faubourg Montmélian, Chambéry

Informations pratiques

Conférence « Patrimoine en danger à Chambéry » Samedi 19 septembre, 17h30 Maison de quartier Faubourg Montmélian Savoie

80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Conférence donnée par Monique Daquin, guide conférencière et membre de l’académie de Savoie, sur le thème de « Patrimoine en danger à Chambéry ». Elle parlera du Château de Buisson rond (Château et écuries) mais également de Lémenc ainsi que des problèmes d’Allées dans la vieille ville notamment.

Maison de quartier Faubourg Montmélian 487 faubourg Montmélian 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 78 73 parking

Conférence donnée par Monique Daquin, guide conférencière et membre de l’académie de Savoie, sur le thème de « Patrimoine en danger à Chambéry ». Elle parlera du Château de Buisson rond (Château et de…

© Claude Fachinger