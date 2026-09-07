Informations pratiques

Conférence « Patrimoine vernaculaire en danger » Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque « Le four à pain » Saint-Jeannet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le patrimoine vernaculaire raconte les modes de vie d’autrefois à travers son architecture et ses objets du quotidien. Son existence est cependant menacée par le temps, les changements de modes de vie, la modernisation, l’évolutions des goûts, ou encore l’urbanisation, modifiant inéluctablement les fragiles témoins d’une époque révolue.

Quels patrimoines sont les plus touchés par ces phénomènes ? Quelles pistes pour les conserver ? Pour en savoir plus, venez assister à la conférence présentée par Julie Vidal, chargée de l’inventaire du patrimoine du Pays de Vence.

RDV : Médiathèque « Le four à pain ». Entrée libre

Médiathèque « Le four à pain » Saint-Jeannet rue de la ferrage, 06640 saint-jeannet Saint-Jeannet 06640 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 97 84 00 »}, {« type »: « email », « value »: « serviceculture@saintjeannet.com »}]

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© B. Fertard