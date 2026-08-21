projection du film documentaire « Roger Aillaud, paysan et cinéaste », Place Raymond Moulin, Saint-Jeannet

Informations pratiques

projection du film documentaire « Roger Aillaud, paysan et cinéaste » Samedi 19 septembre, 20h00 Place Raymond Moulin Alpes-de-Haute-Provence

Prix libre. Une soixantaine de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Projection en plein air du film documentaire de Julia Boutron « Roger Aillaud, paysan et cinéaste » en présence de la réalisatrice (sous réserve). Roger Aillaud, cultivateur de lavande, amandes et olives à Roumoules, a filmé au cours des années 1950-1960 les travaux agricoles traditionnels et leur modernisation progressive. Ses images amateur témoignent d’une décennie de la vie dans les campagnes de ce qui s’appelait encore les Basses-Alpes.

(En cas de mauvais temps la projection aura lieu dans l’église voisine).

Accueil du public dès 19 h 30 avec projection de photos anciennes de la commune de St Jeannet.

Place Raymond Moulin 04270 Saint Jeannet 04270 Saint-Jeannet 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Projection en plein air du film documentaire de Julia Boutron ** »Roger Aillaud, paysan et cinéaste »** en présence de la réalisatrice (sous réserve). _Roger Aillaud, cultivateur de lavande, amandes et…

©Julia Boutron