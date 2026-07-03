Conférence Paul Victor Grandhomme Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer
samedi 22 août 2026 · Rue de Pleurtuit · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Conférence Paul Victor Grandhomme
Rue de Pleurtuit La Vigie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Conférence, animée par la professeure et conservatrice Catherine Cardinal et Michel Kornmann.
Cet événement mettra en lumière l’œuvre de ce maître de l’émail, reconnu internationalement, ainsi que la lignée d’artistes qui a marqué l’histoire locale. .
Rue de Pleurtuit La Vigie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Conférence Paul Victor Grandhomme Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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