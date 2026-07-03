Conférence Paul Victor Grandhomme Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Conférence Paul Victor Grandhomme

Rue de Pleurtuit La Vigie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Conférence, animée par la professeure et conservatrice Catherine Cardinal et Michel Kornmann.

Cet événement mettra en lumière l’œuvre de ce maître de l’émail, reconnu internationalement, ainsi que la lignée d’artistes qui a marqué l’histoire locale. .

Rue de Pleurtuit La Vigie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Paul Victor Grandhomme Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme