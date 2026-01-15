Conférence Pêche à la langouste, des côtes bretonnes à la pêche lointaine Place de la Croix Concarneau

Conférence Pêche à la langouste, des côtes bretonnes à la pêche lointaine

Place de la Croix Marinarium Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Par Jacques Maigret, biologiste des pêches, conservateur honoraire du patrimoine scientifique au Muséum National d’Histoire naturelle.

Née en réponse aux crises successives de la sardine, la pêche à la langouste — d’abord verte, puis rose — a conduit les marins bretons jusqu’aux rivages de l’Afrique occidentale. Initiée au début du XXe siècle, cette aventure humaine et maritime a fait vivre plus de 1 000 familles à Douarnenez et Camaret dans les années 1950. Mais l’intensification des prélèvements et des accords de pêche peu favorables ont peu à peu signé la fin de cette activité emblématique. Aujourd’hui, nous vous invitons à plonger dans l’histoire fascinante de l’une des grandes pêches bretonnes, entre mémoire collective et patrimoine maritime.

Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée de la Pêche .

Place de la Croix Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Pêche à la langouste, des côtes bretonnes à la pêche lointaine

L’événement Conférence Pêche à la langouste, des côtes bretonnes à la pêche lointaine Concarneau a été mis à jour le 2026-01-15 par OTC CCA