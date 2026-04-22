Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ? Eco-Parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois
Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ? Eco-Parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois vendredi 22 mai 2026.
Tamnay-en-Bazois
Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ?
Eco-Parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ?
20h à l’Eco-parc de la Nièvre, 2261 route Impériale.
Dans le cadre du Festival Inter-Communal de Filo Ecologique ultra-kool (Ficc-Feuck!!!*), Alain Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concepts propose une conférence itinérante consacrée à l’écologie. .
Eco-Parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 20 43
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English : Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ?
L’événement Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ? Tamnay-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan