Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ? Eco-Parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois

Tamnay-en-Bazois

Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ?

Eco-Parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ?

20h à l’Eco-parc de la Nièvre, 2261 route Impériale.

Dans le cadre du Festival Inter-Communal de Filo Ecologique ultra-kool (Ficc-Feuck!!!*), Alain Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concepts propose une conférence itinérante consacrée à l’écologie. .

Eco-Parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 20 43

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English : Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ?

L’événement Conférence philo Contre la croissance infinie, sobriété heureuse ou ivresse brindezingue ? Tamnay-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan