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Conférence Pierre Le Gall Hent Ar Chapel Bon Repos sur Blavet

Conférence Pierre Le Gall Hent Ar Chapel Bon Repos sur Blavet samedi 13 juin 2026.

Lieu : Hent Ar Chapel

Adresse : Chapelle de Rosquelfen

Ville : 22570 Bon Repos sur Blavet

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bon Repos sur Blavet

Conférence Pierre Le Gall

Hent Ar Chapel Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, une conférence intitulée Aux confins des cités le site du Haut Kérault à Laniscat et son dépôt monétaire sera animée par Pierre LE GALL.

Org. Les Amis de la Chapelle de Rosquelfen   .

Hent Ar Chapel Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 05 83 86 

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English :

L’événement Conférence Pierre Le Gall Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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