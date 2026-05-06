Conférence Pierre Le Gall Hent Ar Chapel Bon Repos sur Blavet
Conférence Pierre Le Gall Hent Ar Chapel Bon Repos sur Blavet samedi 13 juin 2026.
Bon Repos sur Blavet
Conférence Pierre Le Gall
Hent Ar Chapel Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, une conférence intitulée Aux confins des cités le site du Haut Kérault à Laniscat et son dépôt monétaire sera animée par Pierre LE GALL.
Org. Les Amis de la Chapelle de Rosquelfen .
Hent Ar Chapel Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 05 83 86
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English :
L’événement Conférence Pierre Le Gall Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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