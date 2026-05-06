Conférence Pierre Le Gall Hent Ar Chapel Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet

Conférence Pierre Le Gall

Hent Ar Chapel Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, une conférence intitulée Aux confins des cités le site du Haut Kérault à Laniscat et son dépôt monétaire sera animée par Pierre LE GALL.

Org. Les Amis de la Chapelle de Rosquelfen .

Hent Ar Chapel Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 05 83 86

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English :

L’événement Conférence Pierre Le Gall Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Kreiz Breizh