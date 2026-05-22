Bon Repos sur Blavet

Finale Bretagne Junior Fishing Tour 2026

Bon Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La grande finale régionale des Junior Fishing Tour (catégories espoir & junior)

Junior pour les -14 ans et Espoirs pour les 14-17 ans Coup et Leurre

Lieu Canal de Nantes à Brest, à Bon-Repos-Sur-Blavet

Après des sélections dans chaque département, les meilleurs jeunes pêcheuses et pêcheurs bretons se retrouveront pour une journée exceptionnelle mêlant passion, précision et esprit sportif

Au programme

• Finale Bretagne JFT Coup & JFT Leurre sur une journée

• Animation de lancer sur cible

• Trophées et nombreux lots à gagner

Une journée conviviale et spectaculaire à ne pas manquer, que vous soyez passionné de pêche ou simplement curieux !

Venez encourager la relève et partager un moment unique au bord de l’eau !

Org. Fédération Départementale de Pêche, Maison Pêche et Nature, AAPPMA de Plélauff .

Bon Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

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English :

L’événement Finale Bretagne Junior Fishing Tour 2026 Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh