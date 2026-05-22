Finale Bretagne Junior Fishing Tour 2026 Bon Repos sur Blavet
Finale Bretagne Junior Fishing Tour 2026 Bon Repos sur Blavet samedi 13 juin 2026.
Bon Repos sur Blavet
Finale Bretagne Junior Fishing Tour 2026
Bon Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La grande finale régionale des Junior Fishing Tour (catégories espoir & junior)
Junior pour les -14 ans et Espoirs pour les 14-17 ans Coup et Leurre
Lieu Canal de Nantes à Brest, à Bon-Repos-Sur-Blavet
Après des sélections dans chaque département, les meilleurs jeunes pêcheuses et pêcheurs bretons se retrouveront pour une journée exceptionnelle mêlant passion, précision et esprit sportif
Au programme
• Finale Bretagne JFT Coup & JFT Leurre sur une journée
• Animation de lancer sur cible
• Trophées et nombreux lots à gagner
Une journée conviviale et spectaculaire à ne pas manquer, que vous soyez passionné de pêche ou simplement curieux !
Venez encourager la relève et partager un moment unique au bord de l’eau !
Org. Fédération Départementale de Pêche, Maison Pêche et Nature, AAPPMA de Plélauff .
Bon Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
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English :
L’événement Finale Bretagne Junior Fishing Tour 2026 Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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