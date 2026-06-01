Conférence point de vue sur l’orientalisme en littérature et en peinture Médiathèque Cambo-les-Bains
Conférence point de vue sur l’orientalisme en littérature et en peinture Médiathèque Cambo-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Conférence point de vue sur l’orientalisme en littérature et en peinture
Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre du festival musical et littéraire.
Conférence point de vue sur l’orientalisme en littérature et en peinture par Odile Socard.
Livre de Théophile Gautier, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine…
En français. .
Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Conférence point de vue sur l’orientalisme en littérature et en peinture
L’événement Conférence point de vue sur l’orientalisme en littérature et en peinture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cambo les Bains
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