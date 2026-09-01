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AGENDA · Dehlingen

Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie Dehlingen

vendredi 18 septembre 2026 · Dehlingen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
5 rue de l'Eglise
Ville
67430 Dehlingen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Dehlingen

Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie

5 rue de l’Eglise Dehlingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Une conférence proposée par Matthieu Michler, archéologue à l’Inrap.
Sans réservation.

Possibilité d’assister à la conférence au musée ou en ligne via www.cip-lavilla.fr/visioconferences 0  .

5 rue de l’Eglise Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 84 60  accueil@cip-lavilla.fr

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English :

L’événement Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie Dehlingen a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

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