Informations pratiques

Dehlingen

Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie

5 rue de l’Eglise Dehlingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une conférence proposée par Matthieu Michler, archéologue à l’Inrap.

Sans réservation.

Possibilité d’assister à la conférence au musée ou en ligne via www.cip-lavilla.fr/visioconferences 0 .

5 rue de l’Eglise Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 84 60 accueil@cip-lavilla.fr

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English :

L’événement Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie Dehlingen a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue