Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie Dehlingen
vendredi 18 septembre 2026 · Dehlingen
Informations pratiques
Dehlingen
Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie
5 rue de l’Eglise Dehlingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Une conférence proposée par Matthieu Michler, archéologue à l’Inrap.
Sans réservation.
Possibilité d’assister à la conférence au musée ou en ligne via www.cip-lavilla.fr/visioconferences 0 .
5 rue de l’Eglise Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 84 60 accueil@cip-lavilla.fr
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English :
L’événement Conférence Produire, transformer, consommer l’orge révélée par la carpologie Dehlingen a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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