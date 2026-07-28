Journées Européennes du patrimoine Visite libre du musée La Villa et du site archéologique Dehlingen
samedi 19 septembre 2026 · Dehlingen
Informations pratiques
Dehlingen
Journées Européennes du patrimoine Visite libre du musée La Villa et du site archéologique
5 rue de l’Eglise Dehlingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Explorez librement La Villa, un musée interactif qui vous invite à remonter le temps à la découverte de l’archéologie et de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Prolongez votre visite sur le site archéologique du Gürtelbach, où les vestiges d’une ancienne villa romaine révèlent peu à peu les secrets du passé. 0 .
5 rue de l’Eglise Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 84 60 accueil@cip-lavilla.fr
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L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite libre du musée La Villa et du site archéologique Dehlingen a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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