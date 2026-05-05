Conférence « Professeur botaniste Liudas Vailionis (1886–1939) – un défenseur des sciences naturelles et de l’identité lituanienne », Druskininkai Town Museum, Druskininkai

Conférence « Professeur botaniste Liudas Vailionis (1886–1939) – un défenseur des sciences naturelles et de l’identité lituanienne » Samedi 23 mai, 18h00 Druskininkai Town Museum Druskininkų savivaldybė

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Le 23 mai 2026 à 18h00, nous célébrerons le 140e anniversaire de la naissance de Liudas Vailionis (1886–1939), originaire de Mizarai et figure de la Lituanie de l’entre-deux-guerres.

Le professeur Liudas Vailionis est un scientifique botaniste, fondateur de l’école de botanique, l’un des pionniers de l’enseignement supérieur en Lituanie, décoré de la Médaille de l’Étoile de la Garde nationale (1931) et de l’Ordre du grand-duc de Lituanie Gediminas (3e classe, 1932). Il a également été éditeur du Dictionnaire botanique lituanien. Ses travaux portent sur l’anatomie et la physiologie végétales, la floristique, ainsi que l’étude de l’écorce de bouleau et des algues du fleuve Niémen. Il fut un militant des idées de conservation de la nature et participa à la création du jardin botanique de l’Université Vytautas-Magnus à Kaunas.

Lors de l’événement, sa petite-fille Dalia Narkevičiūtė reviendra sur sa personnalité et son engagement social, tandis que le professeur du département de biologie de l’Université Vytautas-Magnus, Algimantas Paulauskas, présentera ses travaux en tant que biologiste.

Druskininkai Town Museum M.K.Čiurlionio st. 59, LT-66164, Druskininkai Druskininkai 66164 Druskininkų savivaldybė Apskritis d’Alytus

Nuit européenne des musées

© Alvydas Lukoševičius