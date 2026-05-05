Exposition de peintures de Gintaras Kraujelis « Natura morta », Druskininkai Town Museum Gallery, Druskininkai

Exposition de peintures de Gintaras Kraujelis « Natura morta » Samedi 23 mai, 18h00 Druskininkai Town Museum Gallery Druskininkų savivaldybė

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Le titre de l’exposition « Natura morta » nous renvoie, au premier abord, à la tradition classique de l’art – le genre de la nature morte. Cependant, dans cette exposition, ce concept est élargi et réinterprété, s’éloignant des définitions académiques habituelles. La « nature morte » n’y est pas seulement un ensemble d’objets esthétiquement composés : elle devient le reflet d’une humeur, d’un état et d’une relation intérieure avec l’environnement. L’auteur renonce volontairement aux récits directs, aux connotations morales ou politiques, laissant les œuvres s’exprimer à travers de subtiles tensions émotionnelles, le silence et une présence éphémère.

Gintaras Kraujelis est un artiste polyvalent qui a construit son langage artistique à travers différentes disciplines. Diplômé de l’Institut des arts de Vilnius, spécialisé en art décoratif monumental, il a consacré une grande partie de son parcours créatif au vitrail. Au fil des décennies, il a réalisé une quarantaine de vitraux de grand format dans des intérieurs publics et privés, ainsi que plus de deux cents œuvres de petit format. En plus du vitrail, l’artiste travaille activement dans les domaines de la peinture et de la photographie, et est membre de l’Union des artistes lituaniens ainsi que de l’Union des photographes lituaniens.

« Natura morta » n’est pas seulement un regard sur la « nature morte », mais aussi un dialogue silencieux avec le temps, la mémoire et l’expérience même du regard. L’exposition invite à s’arrêter, à regarder en soi et à découvrir la beauté là où elle passe habituellement inaperçue – entre décomposition et survie, entre fragment de réalité et état intérieur.

Druskininkai Town Museum Gallery M. Čiurlionio str. 37, Druskininkai LT-66164 Druskininkai 66164 Old Town Druskininkų savivaldybė Alytus County

Le titre de l’exposition « Natura morta » nous renvoie, au premier abord, à la tradition classique de l’art – le genre de la nature morte. Cependant, dans cette exposition, ce concept est élargi et «…

© Druskininkų miesto muziejus