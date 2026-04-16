CONFERENCE PROJECTION A LA VOLTA – LE DIABLE EN GARRIGUE Saint-Sériès
CONFERENCE PROJECTION A LA VOLTA – LE DIABLE EN GARRIGUE Saint-Sériès dimanche 19 avril 2026.
Saint-Sériès
CONFERENCE PROJECTION A LA VOLTA – LE DIABLE EN GARRIGUE
108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Conférence du dimanche 19 avril 2026 à 18h.
La Volta, Place de la mairie à Saint Sériès.
Entrée libre
Infos: 04 67 86 09 00
Été 1940, la France bascule sous le régime de Vichy. Deux mille allemands et autrichiens, dont plusieurs artistes, antinazis et juifs pour la plupart, sont internés au Camp Saint-Nicolas près de Nîme. Inspiré du récit autobiographique de l’écrivain allemand Lion Feuchtwanger, le film Le Diable en garrigue , retrace son parcours, du Camp des Milles au Camp Saint Nicolas. Ce court-métrage documentaire historique écrit et réalisé par Mariette Gutherz, est proposé en présence de la réalisatrice et du producteur, avec la participation d’Andrea Chartier-Bunzel, Professeur au département d’études germaniques de l’Université Paul Valéry. En première partie, sera également projeté le court-métrage Résistance de la mémoire de Thierry Bourdy. .
108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 09 00
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English :
Conference on Sunday, April 19, 2026 at 6pm.
La Volta, Place de la mairie, Saint Sériès.
Free admission
Info: 04 67 86 09 00
L’événement CONFERENCE PROJECTION A LA VOLTA – LE DIABLE EN GARRIGUE Saint-Sériès a été mis à jour le 2026-04-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL