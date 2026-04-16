Saint-Sériès

CONFERENCE PROJECTION A LA VOLTA – LE DIABLE EN GARRIGUE

108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Conférence du dimanche 19 avril 2026 à 18h.

La Volta, Place de la mairie à Saint Sériès.

Entrée libre

Infos: 04 67 86 09 00

Été 1940, la France bascule sous le régime de Vichy. Deux mille allemands et autrichiens, dont plusieurs artistes, antinazis et juifs pour la plupart, sont internés au Camp Saint-Nicolas près de Nîme. Inspiré du récit autobiographique de l’écrivain allemand Lion Feuchtwanger, le film Le Diable en garrigue , retrace son parcours, du Camp des Milles au Camp Saint Nicolas. Ce court-métrage documentaire historique écrit et réalisé par Mariette Gutherz, est proposé en présence de la réalisatrice et du producteur, avec la participation d’Andrea Chartier-Bunzel, Professeur au département d’études germaniques de l’Université Paul Valéry. En première partie, sera également projeté le court-métrage Résistance de la mémoire de Thierry Bourdy. .

108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 09 00

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English :

Conference on Sunday, April 19, 2026 at 6pm.

La Volta, Place de la mairie, Saint Sériès.

Free admission

Info: 04 67 86 09 00

L’événement CONFERENCE PROJECTION A LA VOLTA – LE DIABLE EN GARRIGUE Saint-Sériès a été mis à jour le 2026-04-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL