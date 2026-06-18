conférence-projection l’histoire de l’industrie textile dans le pays d’Epinal Vaxoncourt jeudi 8 octobre 2026.

Vaxoncourt

conférence-projection l’histoire de l’industrie textile dans le pays d’Epinal

2 Place de la mairie Vaxoncourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Cette conférence-projection vous permettra de découvrir l’épopée du textile vosgien qui a profondément marquée notre territoire. De filature en tissage, revivez cette grande histoire industrielle et celle des hommes, femmes et enfants qui y ont travaillé.Tout public

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2 Place de la mairie Vaxoncourt 88330 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

This conference-projection will enable you to discover the epic story of the Vosges textile industry, which has had a profound impact on our region. From spinning mill to weaving mill, relive this great industrial history and the men, women and children who worked there.

L’événement conférence-projection l’histoire de l’industrie textile dans le pays d’Epinal Vaxoncourt a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION