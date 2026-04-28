Vaxoncourt

Les merveilleuses estivales

Vaxoncourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Les Merveilleuses estivales , ces marchés de producteurs et d’artisans d’art, feront à nouveau le bonheur des curieux cet été ! Après deux éditions ponctuées d’événements délocalisés Socourt en 2023, Fontenoy-le-Château en 2024 et Vaxoncourt en 2025.

Cette année le marché se tiendra à la halle de convivialité. Des acteurs de la commune seront de la partie.

Musique et animations sur place.Tout public

0 .

Vaxoncourt 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 22 78

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English :

The Merveilleuses estivales , these markets of producers and craftsmen, will once again delight the curious this summer! After two editions punctuated by relocated events Socourt in 2023, Fontenoy-le-Château in 2024 and Vaxoncourt in 2025.

This year, the market will be held in the conviviality hall. Local players will be on hand.

Music and entertainment on site.

L’événement Les merveilleuses estivales Vaxoncourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OT EPINAL ET SA REGION