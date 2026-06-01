conférence publique, Aquarium de la Guadeloupe, Le Gosier
conférence publique, Aquarium de la Guadeloupe, Le Gosier samedi 13 juin 2026.
conférence publique Samedi 13 juin, 09h30 Aquarium de la Guadeloupe Guadeloupe
capacité limitée à 60 personnes (réservation par mail recommandée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
exploitation / conservation des ressources alimentaires et leur évolution dans le temps à travers 2 conférences :
la première, animée par l’INRAP, propose une immersion dans la gastronomie précolombienne à travers sa communication « Fruits de la mer et de la terre en héritage : ce que l’archéologie nous dit sur la consommation des coquillages et des crustacés par les Amérindiens des Antilles »
Aquarium de la Guadeloupe marina bas du fort 97190 gosier Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe +590690837830 https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.facebook.com/png971/ Depuis 1985, l’aquarium propose la découverte de la faune marine de la Guadeloupe. En partenariat avec l’association « l’école de la mer », il sensibilise aux enjeux de conservation des écosystèmes marins. L’aquarium, sensible à l’ensemble des patrimoines maritimes, a souhaité prêter son concours à la tenue de cette conférence sur un patrimoine méconnu de la Guadeloupe Accès en véhicule léger et bus – parking à proximité
exploitation / conservation des ressources alimentaires et leur évolution dans le temps à travers 2 conférences :
©INRAPCoulaud_2025-red