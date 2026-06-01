conférence publique, Aquarium de la Guadeloupe, Le Gosier

conférence publique Samedi 13 juin, 09h30 Aquarium de la Guadeloupe Guadeloupe

capacité limitée à 60 personnes (réservation par mail recommandée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

exploitation / conservation des ressources alimentaires et leur évolution dans le temps à travers 2 conférences :

la première, animée par l’INRAP, propose une immersion dans la gastronomie précolombienne à travers sa communication « Fruits de la mer et de la terre en héritage : ce que l’archéologie nous dit sur la consommation des coquillages et des crustacés par les Amérindiens des Antilles »

Aquarium de la Guadeloupe marina bas du fort 97190 gosier Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe +590690837830 https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.facebook.com/png971/ Depuis 1985, l’aquarium propose la découverte de la faune marine de la Guadeloupe. En partenariat avec l’association « l’école de la mer », il sensibilise aux enjeux de conservation des écosystèmes marins. L’aquarium, sensible à l’ensemble des patrimoines maritimes, a souhaité prêter son concours à la tenue de cette conférence sur un patrimoine méconnu de la Guadeloupe Accès en véhicule léger et bus – parking à proximité

exploitation / conservation des ressources alimentaires et leur évolution dans le temps à travers 2 conférences :

©INRAPCoulaud_2025-red