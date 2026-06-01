Un voyage au cœur de la piraterie en Guadeloupe au 18e s., Aquarium de la Guadeloupe, Le Gosier

Un voyage au cœur de la piraterie en Guadeloupe au 18e s. Vendredi 12 juin, 19h00 Aquarium de la Guadeloupe Guadeloupe

Capacité limitée à 60 personnes maximum (réservation par mail recommandée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T01:00:00+02:00 – 2026-06-13T03:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T01:00:00+02:00 – 2026-06-13T03:00:00+02:00

L’expression « pirates des caraïbes » évoque un univers picaresque et exotique. Pourtant c’est une réalité historique souvent méconnue de la Guadeloupe. Elle ouvre par là un pan du patrimoine archéologique de notre île immergé sous les mers.

Kévin Porcher, professeur et chercheur en histoire et géographie sera votre capitaine pour ce voyage au long cours, et vous propose plusieurs escales :

– comprendre les circulations maritimes de la Guadeloupe au 18e siècle

– rallumer les derniers feux de la flibuste

– dresser le pavillon noir sur la Guadeloupe

Aquarium de la Guadeloupe marina bas du fort 97190 gosier Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe +590690837830 https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.facebook.com/png971/ Depuis 1985, l’aquarium propose la découverte de la faune marine de la Guadeloupe. En partenariat avec l’association « l’école de la mer », il sensibilise aux enjeux de conservation des écosystèmes marins. L’aquarium, sensible à l’ensemble des patrimoines maritimes, a souhaité prêter son concours à la tenue de cette conférence sur un patrimoine méconnu de la Guadeloupe Accès en véhicule léger et bus – parking à proximité

L’expression « pirates des caraïbes » évoque un univers picaresque et exotique. Pourtant c’est une réalité historique souvent méconnue de la Guadeloupe. Elle ouvre par là un pan du patrimoine de notre …

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