Conférence publique : Vous avez dit ménopause…?, FER Genève – Fédération des entreprises romandes Genève, Genève
Conférence publique : Vous avez dit ménopause…?, FER Genève – Fédération des entreprises romandes Genève, Genève jeudi 28 mai 2026.
Conférence publique : Vous avez dit ménopause…? Jeudi 28 mai, 17h30 FER Genève – Fédération des entreprises romandes Genève
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T17:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T17:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00
Elle marque une transition importante, parfois vécue avec sérénité, parfois accompagnée de changements plus déstabilisants.
Des spécialistes se réuniront pour évoquer les différents désagréments, partager conseils et solutions, et répondre à vos interrogations. Comprendre les mécanismes hormonaux et leurs répercussions permet d’aborder cette période avec confiance, et un accompagnement personnalisé aide à préserver équilibre, vitalité et bien-être durablement.
Nous vous invitons à venir échanger, obtenir des conseils pratiques et découvrir des solutions concrètes pour traverser cette étape avec sérénité et confiance.
Programme
17h45 -18h00 : Accueil des participants
18h00: Mot de bienvenue
18h05: Vous avez dit ménopause…? Dre Antonella Valiton-Crusi, spécialiste en gynécologie et obstétrique, Hôpital de La Tour
18h20: Mon coeur au rythme de la ménopause. Dre Tomoe Stampfli Andres, spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale, Hôpital de La Tour
18h35: Fuites, urgences, infections : les symptômes urinaires de la ménopause. Dre Vanessa Fenner, spécialiste en urologie, Hôpital de La Tour
18h50: Peau et ménopause : comprendre pour mieux s’adapter. Dre Yassaman Götti-Alipour, spécialiste en dermatologie et vénérologie, Hôpital de La Tour
19h05: Santé osseuse chez la femme ménopausée. Dre Isabelle Fabreguet, spécialiste en rhumatologie, Hôpital de La Tour
19h20: Ménopause: focus sur les 3 “M”: Mitochondries, Microbiote et Muscles. Dre Veerle Van Meir, médecin interniste
19h35 – 20h00 : Questions/réponses
Dès 20h00 : Apéritif
FER Genève – Fédération des entreprises romandes Genève Rue de Saint-Jean 98 Genève 1201 Saint-Jean et Charmilles Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.ch/e/conference-publique-vous-avez-dit-menopause-tickets-1982684570924?aff=oddtdtcreator »}]
Étape naturelle et universelle, la ménopause concernera toute femme, en général autour des 50 ans. Date : 28 mai 2026 dès 17h30
DR
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