L’association Des Racines et des Ailes organise une conférence dédiée à la reconstruction de l’estime de soi après des violences, destinée aux femmes concernées ainsi qu’aux personnes souhaitant mieux comprendre les mécanismes de reconstruction.

Cette conférence a pour objectif d’apporter des repères, des clés de compréhension et des pistes concrètes pour se réapproprier son image, renforcer la confiance en soi et amorcer un chemin de reconstruction après des situations de violences. Elle s’inscrit dans une démarche de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement.

L’intervention est animée par des professionnelles qualifiées, telles que des coachs et des psychologues, spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences. Les contenus abordés s’appuient sur une approche respectueuse, accessible et non jugeante.

La conférence se déroule dans un cadre sécurisé. Un temps d’échange pourra être proposé en fin de séance, sans obligation de prise de parole. Les participantes restent libres d’intervenir ou non.

Cette conférence ne constitue pas un accompagnement thérapeutique et ne se substitue pas à un suivi médical, psychologique, social ou juridique.

Les informations pratiques (date, horaire, lieu ou modalités de connexion) sont précisées dans la rubrique dédiée. L’inscription préalable est obligatoire.

Une conférence pour comprendre, se reconstruire et reprendre confiance en soi après des violences, dans un cadre sécurisant et accessible.

Le samedi 13 juin 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T17:00:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00



+33972223470 contact@racinesetdesailes.org



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