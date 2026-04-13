Conférence Regards croisés entre la France et l’Italie Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence
Conférence Regards croisés entre la France et l’Italie Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence mercredi 6 mai 2026.
Aix-en-Provence
Conférence Regards croisés entre la France et l’Italie
Mercredi 6 mai 2026 de 18h30 à 20h15. Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06 20:15:00
Date(s) :
2026-05-06
Carte blanche à Rocco Femia, directeur de la revue Radici. Installé en France depuis plus de trente ans, Rocco Femia propose une traversée sensible et éclairante entre deux cultures qui se regardent, se répondent et parfois se heurtent.
À partir de récits personnels, d’anecdotes, de références culturelles et d’une fine observation des usages, cette carte blanche explore ce qui unit et distingue la France et l’Italie le rapport à la beauté, à la règle, à la parole, à la mémoire, au pouvoir.
Ni conférence académique, ni spectacle, Regards croisés est un récit vivant, nourri d’humanisme et d’ironie, qui invite à penser l’Europe non comme un concept abstrait, mais comme une expérience quotidienne, incarnée, profondément humaine. .
Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 21 75 91 aiapa.aixenprovence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carte blanche for Rocco Femia, director of Radici magazine. Based in France for over thirty years, Rocco Femia offers a sensitive and enlightening journey between two cultures that look at, respond to and sometimes clash with each other.
L’événement Conférence Regards croisés entre la France et l’Italie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Match PAUC Saint-Raphaël Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence 17 avril 2026
- Spectacle Giorda Hypnose La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 18 avril 2026
- JOVANY LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 18 avril 2026
- Exposition Solo show RNST Nest Gallery Aix-en-Provence 18 avril 2026
- Nocturne Musicale à la Fondation Vasarely Fondation Vasarely Aix-en-Provence 18 avril 2026