Conférence Regards croisés entre la France et l’Italie Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Regards croisés entre la France et l’Italie

Mercredi 6 mai 2026 de 18h30 à 20h15. Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 20:15:00

Date(s) :

2026-05-06

Carte blanche à Rocco Femia, directeur de la revue Radici. Installé en France depuis plus de trente ans, Rocco Femia propose une traversée sensible et éclairante entre deux cultures qui se regardent, se répondent et parfois se heurtent.

À partir de récits personnels, d’anecdotes, de références culturelles et d’une fine observation des usages, cette carte blanche explore ce qui unit et distingue la France et l’Italie le rapport à la beauté, à la règle, à la parole, à la mémoire, au pouvoir.



Ni conférence académique, ni spectacle, Regards croisés est un récit vivant, nourri d’humanisme et d’ironie, qui invite à penser l’Europe non comme un concept abstrait, mais comme une expérience quotidienne, incarnée, profondément humaine. .

Salle des Mariages de l’Hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 21 75 91 aiapa.aixenprovence@gmail.com

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English :

Carte blanche for Rocco Femia, director of Radici magazine. Based in France for over thirty years, Rocco Femia offers a sensitive and enlightening journey between two cultures that look at, respond to and sometimes clash with each other.

L’événement Conférence Regards croisés entre la France et l’Italie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence