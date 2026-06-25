CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE Oô
CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE Oô jeudi 9 juillet 2026.
Oô
CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE
SALLE DES FÊTES Oô Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Conférence présentée par Camille BREANT et Armand PATOIR Glaciologue et Chimiste
Libre participation au profit de l’association Les amis de l’église de Cazeaux-de-Larboust. .
SALLE DES FÊTES Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture presented by Camille BREANT and Armand PATOIR, glaciologist and chemist
L’événement CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE Oô a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Oô (Haute-Garonne)
- BRANDON ET FÊTE DU VILLAGE Oô 11 juillet 2026
- JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE VILLAGE DE OÔ Oô 9 août 2026