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CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE Oô

CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE Oô jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
SALLE DES FÊTES
Ville
31110 Oô
Département
Haute-Garonne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE

SALLE DES FÊTES Oô Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Conférence présentée par Camille BREANT et Armand PATOIR Glaciologue et Chimiste
Libre participation au profit de l’association Les amis de l’église de Cazeaux-de-Larboust.   .

SALLE DES FÊTES Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie   amiseglisedecazeaux@free.fr

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English :

Lecture presented by Camille BREANT and Armand PATOIR, glaciologist and chemist

L’événement CONFÉRENCE RENDEZ VOUS EN ANTARCTIQUE Oô a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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