Conférence Rénover son logement : les clés pour économiser l’énergie et financer ses travaux, Salle Omnisports, Saint-Rémy-l’Honoré

Informations pratiques

Conférence Rénover son logement : les clés pour économiser l’énergie et financer ses travaux Vendredi 2 octobre, 18h30 Salle Omnisports Yvelines

Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Vous envisagez des travaux dans votre maison ou votre appartement ?

Venez découvrir les solutions pour améliorer votre confort, réduire vos factures d’énergies et bénéficier des aides financières lors d’une conférence animée par l’ALEC 78 – Espace Conseil France Rénov.

Présentation des principes essentiels de la rénovation énergétique : isolation, ventilation, chauffage, énergie solaire… Un conseiller de l’Espace Conseil France Rénov’ présentera les solutions les plus efficaces ainsi que les aides financières mobilisables pour réduire le coût de votre projet.

Un temps d’échange permettra ensuite de répondre à toutes vos questions de préciser certains aspects financiers ou techniques.

Cette conférence est organisée par l’ALEC 78, les communes des Mesnuls, de Saint-Rémy-l’Honoré, du Tremblay sur Mauldre et de la Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines.

Pour aider les propriétaires à mener leur projet de rénovation énergétique, il existe un service public de conseil gratuit et indépendant : l’espace conseil France Rénov’. Les conseils couvrent la dimension technique, juridique et financières. L’agence « ALEC 78 » porte l’espace conseil France Rénov’ pour le centre des Yvelines en partenariat avec le Département des Yvelines.

Des permanences délocalisées sur rendez-vous, ont lieu à Thoiry (vendredi 18 septembre et 18 décembre), Jouars-Pontchartrain (vendredi 16 octobre) et Montfort-l’Amaury (vendredi 20 novembre) entre 14h et 17h30.

Salle Omnisports 4 rue du Long des bois Saint-Rémy-l’Honoré Saint-Rémy-l’Honoré 78690 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/xMsOE2 »}]

Vous envisagez des travaux dans votre maison ou votre appartement ? Venez découvrir les solutions pour améliorer votre confort, réduire vos factures d’énergies et bénéficier des aides financières. CY PNR

ALEC 78