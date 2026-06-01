Conférence représentation de Saint martin dans les vitraux de la vallée du loir Le Lude vendredi 26 juin 2026.

Le Lude

Conférence représentation de Saint martin dans les vitraux de la vallée du loir

Micro folie Le Lude Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez la vie de saint Martin à travers les vitraux, entre symboles, récits et technique du vitrail redécouverts au XIXe siècle, où art sacré et innovations techniques se mêlent dans les nombreuses églises de la Vallée du Loir. Un dialogue entre l’association Via Sancti Martini et le Pays d’art et d’histoire. .

Micro folie Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 53 22 98 mathilde.estadieu@pays-valleeduloir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence représentation de Saint martin dans les vitraux de la vallée du loir Le Lude a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72