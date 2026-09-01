Conférence: Résistance, renseignement et répression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale Château de Sully Sully

Informations pratiques

Sully

Conférence: Résistance, renseignement et répression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale

Château de Sully 4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Le prestigieux Château de Sully prêtera son cadre hautement symbolique à une conférence historique et mémorielle d’envergure nationale.

Cet événement exceptionnel réunira deux des plus grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale pour éclairer les mécanismes de la Résistance intérieure, du renseignement clandestin et de la déportation. L’objectif est de proposer au public un moment de transmission accessible, rigoureux et fédérateur, dans un lieu chargé d’histoire.

Cette rencontre réunira deux historiens de référence Olivier Wieviorka, professeur des universités et spécialiste de la Résistance, de la France Libre et des réseaux clandestins, et Cédric Neveu, historien au Centre européen du résistant déporté du Struthof, spécialiste de la Gestapo, de la répression allemande et du système concentrationnaire.

La conférence s’inscrit dans un travail de mémoire ancré dans l’histoire locale, notamment autour de Jean Billard, résistant du réseau Alliance et régisseur du Château de Sully pendant l’Occupation. Arrêté puis déporté sous le statut secret Nacht und Nebel , il meurt au camp de Dachau. Au-delà de ce destin individuel héroïque, la conférence aura pour ambition de replacer l’histoire de Sully et de la Bourgogne au sein des dynamiques globales de la Résistance française et de l’implacable appareil répressif mis en place par l’Allemagne nazie.

La soirée débutera par l’accueil du public à 18h, suivi des conférences à 18h30. Un temps de débat et d’échange avec les historiens aura lieu à 20h. À partir de 20h30, un cocktail dînatoire convivial sera proposé sur réservation (envoyer un email).

L’accès à la conférence est gratuit. Le cocktail dînatoire est proposé au tarif de 15 € par personne. Les bénéfices de ce cocktail ainsi que les participations libres seront reversés au Souvenir Français, comité Autunois-Morvan, afin de soutenir ses actions de préservation des monuments mémoriels et de transmission auprès des jeunes générations. .

Château de Sully 4 Rue du Château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 47 conference.resistance@gmail.com

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English : Conférence: Résistance, renseignement et répression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale

L’événement Conférence: Résistance, renseignement et répression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale Sully a été mis à jour le 2026-08-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)