Sucrissime Sully, Voyage-Spectacle de Thomas VOLATIER Rue du Château Sully
Sucrissime Sully, Voyage-Spectacle de Thomas VOLATIER Rue du Château Sully dimanche 7 juin 2026.
Sully
Le Jardinier et ses p’tites bêtes
Rue du Château Château de Sully Sully Saône-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Animation familiale de 3 à 12 ans
À l’occasion de l’événement Rendez-vous aux jardins , nous vous invitons à découvrir les intérieurs du château de Sully à travers un jeu de cherche et trouve ludique, où insectes et petits animaux se cachent dans chaque recoin.
L’aventure se poursuivra par une promenade dans le potager, suivie d’un atelier pratique de plantation.
Réservation indispensable ! .
Rue du Château Château de Sully Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com
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English : Le Jardinier et ses p’tites bêtes
L’événement Le Jardinier et ses p’tites bêtes Sully a été mis à jour le 2026-04-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)