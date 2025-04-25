Sucrissime Sully, Voyage-Spectacle de Thomas VOLATIER Rue du Château Sully

Sully

Le Jardinier et ses p’tites bêtes

Rue du Château Château de Sully Sully Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Animation familiale de 3 à 12 ans

À l’occasion de l’événement Rendez-vous aux jardins , nous vous invitons à découvrir les intérieurs du château de Sully à travers un jeu de cherche et trouve ludique, où insectes et petits animaux se cachent dans chaque recoin.

L’aventure se poursuivra par une promenade dans le potager, suivie d’un atelier pratique de plantation.

Réservation indispensable ! .

Rue du Château Château de Sully Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

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English : Le Jardinier et ses p’tites bêtes

L’événement Le Jardinier et ses p’tites bêtes Sully a été mis à jour le 2026-04-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)