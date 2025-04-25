Rallye découverte, sur la route voies celtes Lieu-dit Le Bourg Sully

Sully

Rallye découverte, sur la route voies celtes

Lieu-dit Le Bourg ECOLE Sully Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Cette séance vous invite à visiter des lieux insolites et découvrir les paysages et la richesse culturelle du Grand Autunois Morvan sur un parcours d’environ 100 km.

Adapté à tout conducteur cette animation ravira toute la famille.

Nous clôturons ce voyage par un moment de convivialité au point d’arrivée

Départ à 11h au parking de l’école de St-Leger-S/Beuvray .

Lieu-dit Le Bourg ECOLE Sully 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rallye découverte, sur la route voies celtes

L’événement Rallye découverte, sur la route voies celtes Sully a été mis à jour le 2026-06-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)