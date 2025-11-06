Sous le ciel de Bibracte Musée de Bibracte et mont Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray

Sous le ciel de Bibracte

Musée de Bibracte et mont Beuvray D274 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Début : 2026-08-04 15:30:00

fin : 2026-08-04 23:30:00

2026-08-04

Conférences d’astronomie et archéoastronomie à partir de 15h30.

En soirée vers 22h observation au télescope du ciel nocturne avec la société Astronomique de Bourgogne, au sommet du mont Beuvray. .

Musée de Bibracte et mont Beuvray D274 Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr

