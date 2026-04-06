Trésors de nos villages Les petits fiefs Église de Saint-Léger Saint-Léger-sous-Beuvray
Trésors de nos villages Les petits fiefs Église de Saint-Léger Saint-Léger-sous-Beuvray mardi 25 août 2026.
Saint-Léger-sous-Beuvray
Trésors de nos villages Les petits fiefs
Église de Saint-Léger 19 Rue de l’Église Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.
Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).
Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.
Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.
Rendez-vous devant l’église de Saint-Léger-sous-Beuvray.
Le départ est à 14h30 précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs. .
Église de Saint-Léger 19 Rue de l’Église Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com
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English : Trésors de nos villages Les petits fiefs
L’événement Trésors de nos villages Les petits fiefs Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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