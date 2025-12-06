Solstice d’hiver à Bibracte Marché d’artisans et de producteurs Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
Solstice d'hiver à Bibracte Marché d'artisans et de producteurs Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray samedi 6 décembre 2025.
Solstice d’hiver à Bibracte Marché d’artisans et de producteurs
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Une journée au musée pour préparer vos cadeaux ou simplement vous faire plaisir, avec ce marché de Noël avant l’heure. Pour tous les âges et tous les goûts, à lire, à admirer, à déguster !
Une quarantaine d’exposants, artisans, producteurs locaux, maisons d’édition, auteurs seront présents dans et devant le musée. La garantie de produits originaux, fabriqués avec amour.
La boutique du musée revêtira quant à elle ses habits de fête pour proposer un vaste choix de livres pour grands et petits, de bijoux et objets d’inspiration celtique et de jeux pour enfants.
Le Restaurant le Chaudron sera ouvert le midi pour la dernière fois de la saison ! Profitez du menu gaulois et réservez en n’oubliant pas d’indiquer un numéro de téléphone. .
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
