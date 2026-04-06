MORVAN – Sous le ciel de Bibracte, Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray
mardi 4 août 2026 · Musée de Bibracte · Saint-Léger-sous-Beuvray
Informations pratiques
MORVAN – Sous le ciel de Bibracte Mardi 4 août, 15h00 Musée de Bibracte Saône-et-Loire
Conférences comprises dans l’entrée du musée / observation du ciel gratuite : 8€ – 10€ // Gratuit pour les – 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T15:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-04T15:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00
Conférences de M. Berthermin, K. Voggel, astronomes & A. Denaire archéologue: le cycle de vie des objets astrophysiques et préhistoriques à 15 h.
Randonnée crépusculaire à 20h30.
En soirée vers 22h : observation au télescope du ciel nocturne avec la société Astronomique de Bourgogne, au sommet du mont Beuvray.
Musée de Bibracte Musée de Bibracte 71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.parcdumorvan.org/evenement/sous-le-ciel-de-bibracte/
Conférences d’astronomie et d’astrophysique, suivie d’une randonnée crépusculaire et d’observations du ciel nocturne au sommet du Mont Beuvray. RICE Morvan
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