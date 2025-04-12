Sully au Royaume des Merveilles, Voyage-Spectacle de Thomas VOLATIER Rue du château Sully

Sully

Château en Musique

Rue du château Château de Sully Sully Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Embarquez pour un grand voyage musical autour du monde !

La magnifique salle de bal du Château de Sully en Bourgogne résonnera aux notes de l’école de musique de Bligny-sur-Ouche, invitée par les Amis du Château.

Les élèves (musique d’ensemble, chorales jeunes et adultes) assureront la première partie, suivis par le grand retour tant attendu du concert des professeurs en seconde partie.

Le programme vous fera traverser les continents et les cultures, mêlant des rythmes latino-américains, des airs traditionnels d’Europe de l’Est et de la belle chanson française.

L’entrée est libre, alors venez nombreux célébrer la musique et partager ce beau moment avec nous !

Réservation gratuite obligatoire ! .

Rue du château Château de Sully Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

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English : Château en Musique

L’événement Château en Musique Sully a été mis à jour le 2026-04-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)