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Trésors de nos villages Le château Eglise de Sully Sully

Trésors de nos villages Le château Eglise de Sully Sully mardi 11 août 2026.

Lieu
Eglise de Sully
Adresse
23 Rue Mallard
Ville
71360 Sully
Département
Saône-et-Loire
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sully

Trésors de nos villages Le château

Eglise de Sully 23 Rue Mallard Sully Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.

Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).
Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.
Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.

Rendez-vous devant l’église Notre-Dame-De-l’Assomption de Sully.
Le départ est à 10h précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs.   .

Eglise de Sully 23 Rue Mallard Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38  welcome@autun-tourisme.com

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English : Trésors de nos villages Le château

L’événement Trésors de nos villages Le château Sully a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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