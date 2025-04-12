Trésors de nos villages Le château Eglise de Sully Sully
Trésors de nos villages Le château Eglise de Sully Sully mardi 11 août 2026.
Sully
Trésors de nos villages Le château
Eglise de Sully 23 Rue Mallard Sully Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.
Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).
Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.
Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.
Rendez-vous devant l’église Notre-Dame-De-l’Assomption de Sully.
Le départ est à 10h précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs. .
Eglise de Sully 23 Rue Mallard Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com
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L’événement Trésors de nos villages Le château Sully a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II