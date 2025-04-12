Conférence sur les jardins anglais Château de Sully Sully
Conférence sur les jardins anglais Château de Sully Sully samedi 11 juillet 2026.
Sully
Conférence sur les jardins anglais
Château de Sully 4 rue du château Sully Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 23:59:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Jardin! Un rêve tout britannique sur une île bénie par le climat et l’Amour de ses habitants porté à Déesse Nature et Mère Terre!
Ah! l’Angleterre et ses Jardins! Fleuris, verdoyants, romantiques, charmants! Oui et Non! Car ils ont été Classiques à la Française, Sobres et Philosophiques, Miroirs des découvertes scientifiques, et aussi devenant le “Jardin ouvrier”, partagé , écolo, le jardin de la convivialité!
Oui, Venez découvrir l’ Histoire des Jardins au Royaume-Uni au Petit Théâtre à l’Italienne du château de Sully. .
Château de Sully 4 rue du château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com
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English : Conférence sur les jardins anglais
L’événement Conférence sur les jardins anglais Sully a été mis à jour le 2026-06-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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