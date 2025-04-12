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Conférence sur les jardins anglais Château de Sully Sully

Conférence sur les jardins anglais Château de Sully Sully samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Château de Sully
Adresse
4 rue du château
Ville
71360 Sully
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sully

Conférence sur les jardins anglais

Château de Sully 4 rue du château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :
2026-07-11

Le Jardin! Un rêve tout britannique sur une île bénie par le climat et l’Amour de ses habitants porté à Déesse Nature et Mère Terre!
Ah! l’Angleterre et ses Jardins! Fleuris, verdoyants, romantiques, charmants! Oui et Non! Car ils ont été Classiques à la Française, Sobres et Philosophiques, Miroirs des découvertes scientifiques, et aussi devenant le “Jardin ouvrier”, partagé , écolo, le jardin de la convivialité!
Oui, Venez découvrir l’ Histoire des Jardins au Royaume-Uni au Petit Théâtre à l’Italienne du château de Sully.   .

Château de Sully 4 rue du château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86  info@chateaudesully.com

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English : Conférence sur les jardins anglais

L’événement Conférence sur les jardins anglais Sully a été mis à jour le 2026-06-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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