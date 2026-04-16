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Conférence Resistant(e)s et résistances à Forbach Salle des séances – Forbach

Conférence Resistant(e)s et résistances à Forbach Salle des séances – Forbach samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle des séances -

Adresse : 110 rue des Moulins

Ville : 57600 Forbach

Département : Moselle

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Forbach

Conférence Resistant(e)s et résistances à Forbach

Salle des séances – 110 rue des Moulins Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Le Cercle d’Histoire de Forbach et sa Région vous invite à la conférence Résistant(e)s et résistances à Forbach Par Joël BECK, Président de la SHAL. Dans la salle des séances de la Communauté d’Agglomération de Forbach.Tout public
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Salle des séances – 110 rue des Moulins Forbach 57600 Moselle Grand Est  

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English :

The Cercle d’Histoire de Forbach et sa Région invites you to the lecture Résistant(e)s et résistances à Forbach by Joël BECK, President of SHAL. In the meeting room of the Communauté d’Agglomération de Forbach.

L’événement Conférence Resistant(e)s et résistances à Forbach Forbach a été mis à jour le 2026-04-16 par FORBACH TOURISME

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