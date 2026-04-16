Conférence Resistant(e)s et résistances à Forbach Salle des séances – Forbach

Forbach

Conférence Resistant(e)s et résistances à Forbach

Salle des séances – 110 rue des Moulins Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Cercle d’Histoire de Forbach et sa Région vous invite à la conférence Résistant(e)s et résistances à Forbach Par Joël BECK, Président de la SHAL. Dans la salle des séances de la Communauté d’Agglomération de Forbach.Tout public

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Salle des séances – 110 rue des Moulins Forbach 57600 Moselle Grand Est

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English :

The Cercle d’Histoire de Forbach et sa Région invites you to the lecture Résistant(e)s et résistances à Forbach by Joël BECK, President of SHAL. In the meeting room of the Communauté d’Agglomération de Forbach.

L’événement Conférence Resistant(e)s et résistances à Forbach Forbach a été mis à jour le 2026-04-16 par FORBACH TOURISME