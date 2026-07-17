Conférence « Restaurer pour transmettre : la sauvegarde des Archives de Toulon », Archives municipales, Toulon

Informations pratiques

Conférence « Restaurer pour transmettre : la sauvegarde des Archives de Toulon » Samedi 19 septembre, 15h30 Archives municipales Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Connaissez-vous les risques auxquels sont exposés les documents papiers ? Comment peut-on s’en prémunir et conserver le patrimoine écrit ? Quelles sont les techniques utilisées pour restaurer un document en péril ? L’intervention de Marie Vinourd, restauratrice à l’Atelier du Livre, Conservation – Restauration, vous permettra de découvrir les règles en la matière et des exemples concrets de documents restaurés ces dernières années aux Archives de Toulon.

La conférence sera suivie d’un temps d’échange et de convivialité.

Archives municipales 3 Impasse Calvi, 83100 Toulon, France Toulon 83100 Font Pré Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483166565 http://www.toulon.fr/archives-municipales [{« type »: « link », « value »: « https://archives.toulon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 83 16 65 65 »}] Les Archives municipales de Toulon conservent les documents émis ou reçus par la municipalité de Toulon depuis le XIIIe siècle ainsi que des fonds privés dans un but administratif, scientifique et culturel. Bus n°1 Arrêt « Elisa – Pivotte » ou en voiture par la voie rapide dir. Est, sortie n°3. Pas de parking visiteurs et d’accès handicapés.

Connaissez-vous les risques auxquels sont exposés les documents papiers ? Comment peut-on s’en prémunir et conserver le patrimoine écrit ? Quelles sont les techniques utilisées pour restaurer un en ?…

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