Conférence : Revoir ou pourquoi revenir au musée Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 29 janvier 2026.
Qu’est-ce que devenir « ami » d’un musée, qui soit au coeur des actions qu’on fait pour le promouvoir ? N’est-ce pas que, à devenir ami d’un musée, à le fréquenter, on ne voit pas qu’une fois une oeuvre, mais qu’on la revoit ? Si je retourne au musée, c’est – au contraire de la routine – pour commencer enfin de voir : de voir enfin comme de vivre enfin.
Crédit photo : Chun-yi Chang.
Entrée libre sur réservation.
François Jullien | Philosophe
Le jeudi 29 janvier 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris
https://www.patronagelaique.eu/event-details/revoir-ou-pourquoi-revenir-au-musee +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr