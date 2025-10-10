Conférence : Revoir ou pourquoi revenir au musée Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Revoir ou pourquoi revenir au musée Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 29 janvier 2026.

Qu’est-ce que devenir « ami » d’un musée, qui soit au coeur des actions qu’on fait pour le promouvoir ? N’est-ce pas que, à devenir ami d’un musée, à le fréquenter, on ne voit pas qu’une fois une oeuvre, mais qu’on la revoit ? Si je retourne au musée, c’est – au contraire de la routine – pour commencer enfin de voir : de voir enfin comme de vivre enfin.

Crédit photo : Chun-yi Chang.

Entrée libre sur réservation.

François Jullien | Philosophe

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/revoir-ou-pourquoi-revenir-au-musee +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr