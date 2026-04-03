Villate

CONFERENCE ROSA BONHEUR

MÉDIATHÈQUE Villate Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Réservez pour assister à la conférence Rosa Bonheur par Annick Arnaud.

Rosa Bonheur (1822-1899). Une enfance bercée par le St Simonisme, un intérêt pour les animaux et un esprit indépendant…voilà les ingrédients pour une carrière brillante et une reconnaissance institutionnelle.

Une promenade dans une ruralité heureuse peuplée de portraits d’animaux. A plus d’un siècle de distance des sujets proches de nos préoccupations. .

MÉDIATHÈQUE Villate 31860 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@labarthesurleze.com

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English :

Make a reservation to attend the Rosa Bonheur lecture by Annick Arnaud.

L’événement CONFERENCE ROSA BONHEUR Villate a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE