Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Conférence

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

La course landaise, une longue histoire…

Marqueur identitaire fort de la culture gasconne, la course landaise a une longue et riche histoire. Née au 13e siècle dans les rues et villages, victime d’interdictions et d’autorisations successives sous l’Ancien Régime, elle se fixe au 19e siècle dans des lieux spécifiques.

Par François Bordes. .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

