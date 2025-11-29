Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Conférence

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Les comédies de Corneille,

On connaît le Corneille tragique, mais pourquoi a-t-on oublié l’autre Corneille, auteur de comédies?

Par Denis Drû. .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com

