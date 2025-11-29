Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax mardi 31 mars 2026.
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-31
Les comédies de Corneille,
On connaît le Corneille tragique, mais pourquoi a-t-on oublié l’autre Corneille, auteur de comédies?
Par Denis Drû. .
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
