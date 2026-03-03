Conférence Sarah Bernhardt et Compagnie Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Conférence Sarah Bernhardt et Compagnie

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Plongez au cœur du XIXe siècle avec le Docteur Christian Terlaud, qui vous dévoilera les multiples facettes de Sarah Bernhardt, cette femme hors du commun. Artiste légendaire, icône du théâtre et figure engagée, elle a marqué son époque par son talent, son audace et son charisme inégalé.

Cette conférence, organisée par la Mairie de Saint-Junien et son Service municipal d’action culturelle, promet un voyage captivant à travers la vie d’une femme qui a brisé les codes et fasciné le monde entier. Entre anecdotes savoureuses et analyses éclairées, le Docteur Terlaud saura vous transporter dans l’univers passionnant de la Divine Sarah .

Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire, de théâtre et de grandes destins. Laissez-vous emporter par la magie des mots et l’art de la narration, le temps d’une rencontre inoubliable. .

