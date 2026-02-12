Conférence Sémaphore 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Rue Pont-Ar-Laër Ancienne MLC Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-03-09 18:00:00
2026-03-09
Conférence de Patrick Lepetit autour des univers de Gérard Manset et d’Alain Bashung. .
Rue Pont-Ar-Laër Ancienne MLC Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 16 92
