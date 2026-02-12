Conférence Sémaphore 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Conférence Sémaphore 2026

Rue Pont-Ar-Laër Ancienne MLC Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 18:00:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Conférence de Patrick Lepetit autour des univers de Gérard Manset et d’Alain Bashung. .

Rue Pont-Ar-Laër Ancienne MLC Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 16 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Sémaphore 2026

L’événement Conférence Sémaphore 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS