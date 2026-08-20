AGENDA · Champagne-en-Valromey
Conférence : Si tu regardais dans le rétroviseur, Maison de Pays, Champagne-en-Valromey
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Pays · Champagne-en-Valromey
Informations pratiques
Conférence : Si tu regardais dans le rétroviseur Samedi 19 septembre, 13h30 Maison de Pays Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Conférence sur l’histoire du Valromey suvie d’un temps de recueil de témoignages.
Maison de Pays 3 place Brillat-Savarin 01260 Champagne-en-Valromey Champagne-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Conférence sur l’histoire du Valromey suvie d’un temps de recueil de témoignages.
©CC Bugey-Sud