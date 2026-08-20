Conférence : Si tu regardais dans le rétroviseur, Maison de Pays, Champagne-en-Valromey

Informations pratiques

Conférence : Si tu regardais dans le rétroviseur Samedi 19 septembre, 13h30 Maison de Pays Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Conférence sur l’histoire du Valromey suvie d’un temps de recueil de témoignages.

Maison de Pays 3 place Brillat-Savarin 01260 Champagne-en-Valromey Champagne-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence sur l’histoire du Valromey suvie d’un temps de recueil de témoignages.

©CC Bugey-Sud