Conférence : Sous le sol de Saint-Moré. Patrimoine archéologique communal, de la Préhistoire à l’époque médiévale., 9 route de Montillot, 89270 Saint-Moré, Saint-Moré

Conférence : Sous le sol de Saint-Moré. Patrimoine archéologique communal, de la Préhistoire à l’époque médiévale. Vendredi 12 juin, 19h00 9 route de Montillot, 89270 Saint-Moré Yonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

L’ASSOCIATION CORA PATRIMOINE PRESENTE

VENDREDI 12 JUIN 2026

Conférence : Sous le sol de Saint-Moré. Patrimoine archéologique communal, de la Préhistoire à l’époque médiévale

Depuis la découverte, au XIXe siècle, des vestiges préhistoriques des grottes bordant la Cure, la commune de Saint-Moré est l’objet d’importantes recherches archéologiques.

L’abbé Parat fut le premier à en dresser un inventaire associé à une carte et à réunir ses richesses dans un petit musée.

Depuis les années 1980, de nouvelles prospections et quelques fouilles ont contribué à multiplier nos connaissances, en particulier sur l’agglomération antique de Coravicus, à l’origine du bourg actuel.

Cette conférence sera l’occasion de retracer l’histoire de ce lieu, depuis les périodes préhistoriques, en s’arrêtant sur les sites les plus fameux du territoire communal, du Néolithique, de la Protohistoire, de l’époque romaine jusqu’à l’époque médiévale.

Pierre Nouvel, archéologue d’origine icaunaise, est professeur d’archéologie à l’université de Bourgogne-Europe et président de l’Association Archéologique de l’Avallonnais.

Il a dirigé, en particulier, de nombreux programmes de recherche dans cette région, fondés sur les prospections terrestres et aériennes. Il fouille tous les ans le sanctuaire gaulois et romain de Couan (commune de Saint-Aubin-des-Chaumes, au sud de Vézelay).

ENTREE LIBRE

AU CENTRE LOISI-YONNE, 9 ROUTE DE MONTILLOT, 89270 SAINT-MORE

Organisateur : Association Cora Patrimoine – 9 Route de Montillot – 89270 SAINT-MORE – assocora89@gmail.com

9 route de Montillot, 89270 Saint-Moré 9 route de Montillot, 89270 Saint-Moré Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 69 72 84 79 https://www.facebook.com/CoraPatrimoineArcySaintMore/ https://www.youtube.com/@AssociationCoraPatrimoine [{« link »: « mailto:assocora89@gmail.com »}] Cora Patrimoine est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, ayant

pour but la protection, le développement et la mise en valeur du patrimoine naturel et archéologique constitué par le double méandre de la Cure entre Arcy- sur-Cure et Saint-Moré (Yonne). Parking gratuit

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