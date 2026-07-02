[Conférence] Sous les pavés de Limoux : huit siècles d’histoire révélés au pied de la tour Lapasset, La Maison des Vins de Limoux, Limoux

Informations pratiques

[Conférence] Sous les pavés de Limoux : huit siècles d’histoire révélés au pied de la tour Lapasset Samedi 19 septembre, 14h30 La Maison des Vins de Limoux Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Sous les pavés de Limoux : huit siècles d’histoire révélés au pied de la tour Lapasset

Les fouilles archéologiques menées par Joris Moron, du bureau d’études Éveha, sur le site de l’îlot de la Toulzane, à Limoux, ont livré des découvertes exceptionnelles.

Réalisée en amont d’un projet immobilier, cette première fouille du centre ancien de la ville a mis au jour près de huit siècles d’occupation, du XIIe au XXe siècle.

L’étude conjointe du bâti et du sous-sol retrace l’évolution d’un faubourg médiéval devenu partie intégrante de la ville fortifiée dès le XIIIe siècle.

Parmi les découvertes les plus remarquables figurent les vestiges du couvent des Dames de Sainte-Marthe, deux courtines du rempart médiéval et la tour Lapasset, unique tour de flanquement encore conservée à Limoux.

Par ses caractéristiques architecturales, cet ensemble constitue désormais une référence majeure pour la connaissance des enceintes urbaines médiévales de l’Aude et du Midi de la France.

La Maison des Vins de Limoux 11A allée des Marronniers 11300 Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 http://www.maisondesvinsdelimoux.com Installée dans une demeure historique du centre de Limoux, la Maison des Vins vous invite à découvrir les appellations d’origine protégée (A.O.P.) de Limoux à travers un espace de 200 m² dédié à l’univers viticole du territoire.

Ce parcours de découverte met en lumière l’histoire, les savoir-faire et la richesse des vins qui font la renommée de Limoux, au cœur d’un lieu patrimonial chargé de caractère. Situé en centre-ville, le site bénéficie de la proximité immédiate de parkings et d’arrêts de bus, facilitant l’accès des visiteurs.

Sous les pavés de Limoux : huit siècles d’histoire révélés au pied de la tour Lapasset

© Joris Moron