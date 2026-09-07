Conférence St Pierre du Perray, la longue histoire d’une paroisse, Église St Pierre, Saint-Pierre-du-Perray

Informations pratiques

Conférence St Pierre du Perray, la longue histoire d’une paroisse Vendredi 18 septembre, 20h00 Église St Pierre Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Conférence illustrée d’images projetées sur l’histoire de la paroisse de St Pierre du Perray et visite guidée de la nouvelle église.

Église St Pierre 10 rue Antonio Vivaldi 91280 Saint Pierre du Perray Saint-Pierre-du-Perray 91280 Essonne Île-de-France 06 67 15 9613 L’histoire de la paroisse de St Pierre du Perray remonte au XII e siècle. À la Révolution l’église est supprimée, vendue puis démolie. Apres une parenthèse de plus de 200 ans une nouvelle église est construite en 2015. parking

Conférence

©collection privée