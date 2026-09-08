Informations pratiques

Conférence sur « La Chaumière » : un refuge pour les enfants juifs Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque, Espace Le Cèdre Haute-Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Cette conférence retrace l’histoire de « La Chaumière », une ancienne pension située sur les hauteurs d’Evian. Un lieu qui a accueilli et protégé de nombreux enfants juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Virginie Drocourt, de l’association « Au nom de Liba », racontera avec passion et de nombreuses illustrations cette belle histoire locale de sauvetage, et comment elle est utilisée aujourd’hui à des fins pédagogiques, sous des formes diverses.

Médiathèque, Espace Le Cèdre 12 place du marché, 74140 Douvaine Douvaine 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.94.21.44 https://biblio.douvaine.fr/

Cette conférence retrace l’histoire de « La Chaumière », une ancienne pension située sur les hauteurs d’Evian. Un lieu qui a accueilli et protégé de nombreux enfants juifs pendant la Seconde Guerre de…

©Drocourt