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Conférence sur « La Chaumière » : un refuge pour les enfants juifs, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque, Espace Le Cèdre · Douvaine

Conférence sur « La Chaumière » : un refuge pour les enfants juifs, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque, Espace Le Cèdre
Adresse
12 place du marché, 74140 Douvaine
Ville
74140 Douvaine
Département
Haute-Savoie
Tarif
Entrée libre

Conférence sur « La Chaumière » : un refuge pour les enfants juifs Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque, Espace Le Cèdre Haute-Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Cette conférence retrace l’histoire de « La Chaumière », une ancienne pension située sur les hauteurs d’Evian. Un lieu qui a accueilli et protégé de nombreux enfants juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Virginie Drocourt, de l’association « Au nom de Liba », racontera avec passion et de nombreuses illustrations cette belle histoire locale de sauvetage, et comment elle est utilisée aujourd’hui à des fins pédagogiques, sous des formes diverses.

Médiathèque, Espace Le Cèdre 12 place du marché, 74140 Douvaine Douvaine 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.94.21.44 https://biblio.douvaine.fr/
Cette conférence retrace l’histoire de « La Chaumière », une ancienne pension située sur les hauteurs d’Evian. Un lieu qui a accueilli et protégé de nombreux enfants juifs pendant la Seconde Guerre de…

©Drocourt

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