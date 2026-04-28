Conférence sur la découverte de la culture bio Bretteville-sur-Ay
Conférence sur la découverte de la culture bio Bretteville-sur-Ay mardi 21 juillet 2026.
Bretteville-sur-Ay
Conférence sur la découverte de la culture bio
La Plage (chapiteau) Bretteville-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Thomas et Charlène Lebreuilly, producteurs de légumes bio et créateurs du Petit Coin Bio à Bretteville-sur-Ay, présenteront cette culture lors d’une conférence. Ils parleront de ses avantages et des obligations qui y sont liées. Thomas et Charlène ont choisi de vendre leurs légumes en direct du producteur au consommateur. .
La Plage (chapiteau) Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 7 87 92 25 49 initiativebrettevillaise.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence sur la découverte de la culture bio
L’événement Conférence sur la découverte de la culture bio Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Bretteville-sur-Ay (Manche)
- Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay 2 juillet 2026
- Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay 9 juillet 2026
- Conférence sur l’osier Bretteville-sur-Ay 14 juillet 2026
- Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay 16 juillet 2026
- Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay 23 juillet 2026