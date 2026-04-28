Bretteville-sur-Ay

Conférence sur la découverte de la culture bio

La Plage (chapiteau) Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Thomas et Charlène Lebreuilly, producteurs de légumes bio et créateurs du Petit Coin Bio à Bretteville-sur-Ay, présenteront cette culture lors d’une conférence. Ils parleront de ses avantages et des obligations qui y sont liées. Thomas et Charlène ont choisi de vendre leurs légumes en direct du producteur au consommateur. .

La Plage (chapiteau) Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 7 87 92 25 49 initiativebrettevillaise.asso@gmail.com

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English : Conférence sur la découverte de la culture bio

L’événement Conférence sur la découverte de la culture bio Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Ouest Centre Manche