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Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis D786 Erquy

Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis D786 Erquy mardi 14 juillet 2026.

Lieu : D786

Adresse : Château de Bienassis

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Erquy

Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis

D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Tous les mardis soirs, du 14 juillet au 25 août, venez assistez à une présentation approfondie de l’art de la parfumerie, en collaboration avec Ann Gérard du Jardin des Osmanthes.
Arrivée conseillée avant 18h.   .

D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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